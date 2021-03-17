«مكافحة الأمراض»: اكتشاف مصابين بسلالتي «كورونا» الإنجليزية والجنوب أفريقية يفسر سرعة انتشار الفيروس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب أفريقيا في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المركز: “قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد باستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19) تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية”.

وأضاف البيان “كانت النتائج كالتالي: تم تأكيد عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلالة الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7)، كما تم تأكيد عدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب أفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351)”.

وتابع “هذا بدوره يؤكد سرعة انتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة انتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحورة في ليبيا، كما أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة”.

واستطرد “نشكر فريق العمل على هذه المجهودات المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومتابعتهم كل ما هو جديد في مجال الفيروسات للاستفادة منه في المختبرات”.