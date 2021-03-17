استقالة رئيس لجنة «كورونا» في الجبل الأخضر وسط تفاقم الوضع الوبائي

قدم رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء «كورونا» في الجبل الأخضر عبدالرحيم مازق، استقالته، وسط تفاقم الوضع الوبائي في المنطقة الواقعة شرق ليبيا، والتي تشهد ازدياد في أعداد الوفيات والإصابات جراء الفيروس.

وفي خطاب قدمه إلى وزير الصحة بهدف إعفاءه من منصبه، قال مازق إنه «غير قادر في الاستمرار بمهامه المكلف بها»، دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

إلى ذلك، دخل 41 مصابًا بفيروس «كورونا المستجد» إلى قسم العزل بمستشفى شحات للأمراض الصدرية والدرن الرئوي، منذ بداية مارس الجاري، فيما توفي 19 مصابًا داخل القسم خلال نفس الفترة.

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وأوضح مصدر في القسم، في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط»، أن الأعداد المسجلة تقتصر على القسم، وهي الحالات التي تتطلب عناية طبية، ولا تشمل إجمالي الإصابات المسجلة لدى مراكز الرصد.

بدوره، قال مدير معمل فحص فيروس «كورونا» بالبيضاء عيسى المسماري، إن الوضع الوبائي بالمنطقة «غير مطمئن تمامًا»، معقبًا: «بعد يوم عمل طويل. ينتهي الساعة الثالثة صباحًا، وتكون المحصلة نحو 50% من العينات موجبة، فهذا أمر يدعو للإحباط والاحساس بضياع المجهودات». ودعا إلى اتخاذ تدابير حازمة، وتكاتف الجميع للخروج من هذه المحنة بأقل الأضرار والحيلولة دون مزيد التفاقم.

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