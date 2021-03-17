«السائح»: فريق أممي ودولي كبير سيشرف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن الانتخابات ستنظّم في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، إلاّ إذا اعتُمد الذهاب للاستفتاء على الدستور، كما أن الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي عملية الانتخابات إلى حين الوصول إلى دستور ينال رضا الجميع.

أضاف “السائح” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الأربعاء: “ماضون في التجهيز للانتخابات وسنناقش موضوع الدعم المادي مع الحكومة، وجددنا عقدنا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم سنة جديدة، وسيترتب على هذا الاتفاق توفير دعم كبير من الدول الأوروبية وفريق كبير من الأمم المتحدة للإشراف على عملنا ومراقبته”.