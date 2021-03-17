مكافحة الامراض يعلن عن اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب افريقيا في ليبيا

قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد بإستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19) تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية وكانت النتائج كالتالي:

ــ تم تأكيد عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلاله الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7) .

ــ وتأكيد عدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351) .

بدوره يؤكد سعة إنتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة إنتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحوره في ليبيا.

إن إكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر مايحدث حالياً من سرعة إنتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة وربما يكون السبب في إرتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في إرتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

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