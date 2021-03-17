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مكافحة الامراض يعلن عن اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب افريقيا في ليبيا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد بإستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19) تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية وكانت النتائج كالتالي:

ــ تم تأكيد عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلاله الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7) .

ــ وتأكيد عدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351) .

بدوره يؤكد سعة إنتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة إنتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحوره في ليبيا.

إن إكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر مايحدث حالياً من سرعة إنتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة وربما يكون السبب في إرتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في إرتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

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  • حكومة الفرقاطة وراء ظهور كورونا المتحورة
    بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ليبيا التي تنتشر بشكل سريع في لمح البصر … ونسمع من يقول عليكم البقاء في البيوت والالتزام البيوت … الدولة الليبية هي التي تعمل على نشر فيروس كورونا في الشعب الليبي من خلال الأتي :
    1- قطع المرتبات عن الليبيين لمدة 3 شهوروأكثر وتعطيل جميع إجراءاتهم المصرفية .
    2- صرف مرتبات لليبيين على قانون 15 بينما هم يتقاضون مرتبات فوق الخيال .
    3- منع السيولة المالية عن المصارف الليبية بفضل اليهودي الصديق الكبير لخلق ازدحام بالمصارف التجارية ممايساعد في أنتشار كورونا .
    4- حكومة الفرقاطة برئاسة اليهودي السراج وجميع كلابه الانجليزية بحكومته قامت بإبادة جماعية لشعب الليبي وتجويعه وفقاً للمخابرات البريطانية .
    5- عملت حكومة الفرقاطة على أفلاس ليبيا ونهبهابالتعاون مع اليهودي الصديق الكبير كلب الانجليز .
    6- صرف مرتبات الليبيين مع أقتراب شهر رمضان بعد منعها وفقاً لخطة المخابرات البريطانية ممايؤدي إلى أزدحام سرعة الفيروس بسبب الخيانة.
    – أين مرتبات الناس المقطوعة عنهم لأكثر من 3 أشهر..؟.
    – كيف تسدد الناس إيجاراتهم بسبب قطع مرتباتهم .؟.
    – ماذا تريدون أن تآكل ياسادة عندما تقطعون عنهم مرتباتهم .؟.
    – كيف لاتريدون الازدحام وأنتم قطعتم عن الناس مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر..؟.
    – إقامة الأحتفالات الرسمية والغير رسمية بدون وقائية وحماية والحفاظ على شعبها..؟.
    – قبل أن تطلبوا من شعب ميت أن يخاف من كورونا أسوا كورونا دمرت الشعب الليبي هي حكومة الفرقاطة والقوادة متاعة أمثال الديوث أمعتيق والكلب باشاغا واليهودي الكبير والجاسوس ونيس والقوادة عقيلة والحرامي بومطاري والفاسد الصور وحمار الامريكان حفتر وباقي عبدة الشيطان والجراثيم الانجليز المنتشرة في مؤسسات الدولة الليبية مثل كورونا في العالم وغيرهم
    فالوقت نجد فيه الخونة أمثال حفتر وعقيلة والثني والحويج وغيرهم وحكوماتهم اليهودية برئاسة اليهود أمثال السراج وجويلي والصور وباشاغا ونيس ومعتيق وبومطاري والكبير ومجلس الدواب وغيرهم من صهاينة الذين يعملون على سرقة ونهب ليبيا وتهريبها إلى تركيا ومالطا وبريطانيا وباقي دول الأوروبية الأخرى من أجعل قتل الشعب الليبي بكافة الوسائل صهيونية … خلي السحر والشيطان ينفعكم يافروخ إبليس في جلود بشرية .

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