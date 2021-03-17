«الرفادي» لـ«الدبيبة»: الأرتال «حرام شرعاً» فامنع وزرائك عنها

دعا رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى منع ظاهرة الأرتال التي ترافق الوزراء والمسئولين، كما كان الأمر متبعاً في حكومة الوفاق.

قال “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “نستفتح وبالله التوفيق، أتمنى على السيد رئيس الوزراء، أن يمنع على وزرائه الخروج في أرتال، ظاهرة متخلفة، إنفاق مادي على كاهل الدولة، وإيذاء للناس في مشاعرهم، وإرباك لحالة المرور، وإظهار حالة طبقية مقيتة في المجتمع قد لا تكون جائزة حتى شرعاً، إلى جانب كونها إيحاء بعدم الأمان وتوفر الأمن، ولابأس من حراسة معقولة وفق ضوابط الأمن المقررة”.