الجزائر والأمم المتحدة عازمتان على دعم مشترك للمصالحة الليبية

جددت الجزائر عزمها مواصلة العمل المشترك مع هيئة الأمم المتحدة، دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا، وذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزيرها للخارجية صبري بوقادوم مع المبعوث الاممي يان كوبيش.

وبعد «محادثات مطولة وبناءة مع كوبيش»، حسب ما أورد بوقادوم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، فإن الجانبين رحبا بـ«الخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الإخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف».

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تأييده واستعداده التام لمساندة حكومة الوحدة الوطنية، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات المهمة نهاية هذا العام.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة مهامهما رسميا، أمس الثلاثاء، من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس لتبدأ السلطة الجديدة، تنفيذ خطتها الانتقالية المثقلة بعدة تحديات على رأسها إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري.

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