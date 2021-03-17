العباني: حجم الإنفاق كبير جدا لكنه بلا نتائج بسبب تغلغل الفساد

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الوقت الممنوح للسلطة الانتقالية الجديدة لا يكفي لإتمام مشروع كبير الحجم والأهمية كالمصالحة الوطنية، لكنه كفيل بوضع أسسه فقط.

وأضاف العباني وفي تصريحات صحفية، أنه يجب اقتران المصالحة بتعويضات مالية عادلة للمتضررين، ورصد ميزانية كبيرة تتناسب وكثرة ضحايا الانتهاكات وفداحة الأضرار، كما حذر من مخاطر تغلغل الفساد وابتلاعه للأموال التي قد تخصص لهذا الغرض، لافتا إلى أن الأموال متوفرة، وحجم الإنفاق الحالي بالبلاد كبير جدا، لكنه بلا نتائج بسبب تغلغل الفساد.

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