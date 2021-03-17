الزناتي: سنعمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد لحل جميع المشاكل الخاصة بقطاع الصحة

ليبيا – عُقدت أمس الثلاثاء بديوان وزارة الصحة مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم لطفي الجالي وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق إلى الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وقد حضر مراسم التسليم عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين.

الزناتي تقدم بالشكر في كلمة خاصة بهذه المناسبة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة لجميع الموظفين بديوان وزارة الصحة، على كل المجهودات المبذولة خلال الفترة الصعبة التي مرت بالبلاد من انقسامات وحروب وجائحة كورونا.

وأكد في كلمته على ضرورة تضافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

وأضاف: “سنعمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد حتى يتم حلحلت جميع المشاكل الخاصة بالقطاع، والتي من اهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا، ونطمئن كافة أفراد الشعب غربًا وشرقًا وجنوبًا وأنه من اليوم الصحة ستكون بخير وازدهار”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية