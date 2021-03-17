سعيّد يبحث مع المنفي قضية اختفاء الصحفييْن نذير القطاري وسفيان الشورابي

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارته إلى ليبيا اليوم الأربعاء في إطار التهنئة بتنصيب السلطة التنفيذية الجديدة، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن بين القضايا التي تم بحثها خلال اللقاءت المشتركة قضية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المفقودين في ليبيا منذ سبتمبر 2014، بعد دخولهم لإنجاز عمل إعلامي لإحدى التلفزيونات الخاصة.

وقال الرئيس التونسي في الندوة الصحفية التي جمعته بالمنفي، إن لديه ثقة في السلطات الليبية للتحقيق في هذه القضية واستغلال كل القرائن التي لها علاقة بالملف.