الشلوي: الحكومة الحالية لديها أولويات يجب العمل عليها لتذليل الصعاب أمام المواطن الليبي

ليبيا – قال الدكتور منصف الشلوي الخبير الاقتصادي إن الأموال المجمدة معرضة للتأميم والاستحواذ أو الاختفاء من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.

الشلوي رأى في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الحكومة الحالية لديها أولويات يجب العمل عليها، وهي تذليل الصعاب أمام المواطن الليبي، وتوفير سبل الحياة الكريمة، من خلال معالجة نقص السيولة وحل أزمة الكهرباء وتوفير الوقود في عموم ليبيا.

وتابع الشلوي أن تحديد سعر الصرف أيضًا يعد من الأولويات، إضافة إلى تجهيز وتهيئة الأوضاع كافة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

واعتبر أن الحكومة الحالية جادة في تنفيذ الملفات الرئيسية المطلوبة خلال العام الراهن، وأن المجلس الرئاسي يعمل بجدية على انجاز الملفات المطلوبة، وخاصة الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها توفير لقاح كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية