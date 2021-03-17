“غازينى”: الدبيبة يواجه تحدي توحيد مؤسسات ليبيا المالية والعسكرية

اعتبرت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، أن مراسم تسليم السلطة التي تمت في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، بمثابة يوم تاريخي آخر في ليبيا.

وقالت غازيني، عبر تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، إن أداء اليمين للحكومة الليبية الجديدة هو “خطوة تاريخية” وساهم في خفض التصعيد الإقليمي في ذلك.

وأضافت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية: ” رئيس الوزراء الدبيبة يواجه الآن تحديًا يتمثل في حياكة ما يزال منقسما في ليبيا، بما في ذلك توحيد مؤسساتها المالية والعسكرية، إن حكومة الوحدة الوطنية ستواجه تحديات هائلة، وسيكون تجنب المأزق السياسي أو الانتكاس للحرب أمرا أساسيا”.

وتابعت: ” من كان يتخيل أنه بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، سيحدث تسليم سلمي للسلطة؟ رغم كل الصعاب، حدث ذلك”.

وانتهت، أمس الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، وسط أجواء سلمية.