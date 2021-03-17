“غازينى”: الدبيبة يواجه تحدي توحيد مؤسسات ليبيا المالية والعسكرية

اعتبرت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، أن مراسم تسليم السلطة التي تمت في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، بمثابة يوم تاريخي آخر في ليبيا.
وقالت غازيني، عبر تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، إن أداء اليمين للحكومة الليبية الجديدة هو “خطوة تاريخية” وساهم في خفض التصعيد الإقليمي في ذلك.
وأضافت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية: ” رئيس الوزراء الدبيبة يواجه الآن تحديًا يتمثل في حياكة ما يزال منقسما في ليبيا، بما في ذلك توحيد مؤسساتها المالية والعسكرية، إن حكومة الوحدة الوطنية ستواجه تحديات هائلة، وسيكون تجنب المأزق السياسي أو الانتكاس للحرب أمرا أساسيا”.
وتابعت: ” من كان يتخيل أنه بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، سيحدث تسليم سلمي للسلطة؟ رغم كل الصعاب، حدث ذلك”.
وانتهت، أمس الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، وسط أجواء سلمية.
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