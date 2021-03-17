الرملي: يجب فتح العديد من التحقيقات بشبهات الفساد وإهدار المال العام فترة حكومة الوفاق

ليبيا – قال الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية محمود الرملي إنه يجب فتح العديد من التحقيقات، من شبهات الفساد وإهدار المال العام التي جرت خلال فترة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مشددًا على ضرورة وجود شفافية في التحقيقات.

الرملي وفي تصريح لقناة “الغد” المصرية، أشار إلى أن رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة اتخذ خطوتين تدلان على مساعي مواجهة المشكلات، الأول إجراء موجّه إلى كافة الشركات والصناديق السيادية والاستثمارية بالحفاظ على رواتب الموظفين ولمنع التلاعب بالأرصدة كذلك، وأيضًا حل اللجنة المختصة بمكافحة كورونا في ظل عدم تحقيق أي انجاز يذكر في الحصول على اللقاحات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية