مراسم تسليم واستلام “صحة الليبية” ووزارة الصحة بحكومة الوحدة

شهِدت مدينة البيضاء بقاعة فندق مرحبا، مراسم تسليم واستلام بين وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة بالحكومة الليبية.

وحضر مراسم التسليم والاستلام، عضو مجلس النواب عبدالهادى الصغير ولجنة تسليم والاستلام ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية وبعض من الأعيان والمشائخ من مدن مختلفة.

ومنح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنيه الدكتور علي الزناتي والوفد المرافق له الوزير السابق سعد عقوب، درع التميز وشهادة شكر، تقديرا لمجهواته التي بذلها طيلة فترة عمله في الوزارة.

وأشاد الزناتي على دور عقوب في الخدمات التي قدمها من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي مرت بها.

كما نبّه وزير الصحة، على ضرورة استكمال المسيرة والعمل بكل الإمكانيات في الوزارة، متاحة للجميع في كل أنحاء البلاد.

وعبّر الوزير السابق، عن شكره وامتنانه، على توحيد الحكومة متمنيا النجاح لكل العاملين بالصحة ويجدر الإشارة أن وزارة الصحة هي اول وزارة تسلم رسمياً في الحكومة الليبية شرق البلاد.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية