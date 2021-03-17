مكافحة الأمراض: اكتشاف عينات مصابة بكورونا المتحور نوع سلالة جنوب أفريقيا في ليبيا 

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب أفريقيا في ليبيا.

وأضاف المركز الوطني في بيان له أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة قام بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد باستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19) تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية.

وأوضح المركز الوطني أن النتائج أكدت أن عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلالة الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7).

كما أظهرت النتائج تأكيد عدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب أفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351) .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه بهذه النتائج يتبين سعة انتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة انتشار سلالة جنوب افريقيا المتحورة في ليبيا.

وذكر المركز أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.