الهلال الأحمر درنة ينتشل جثة من منطقة سيدي عزيز 

أخبار ليبيا24- خاص

انتشل فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر درنة اليوم الأربعاء، جثة متحللة عثر عليها في منطقة سيدي عزيز قرب المدينة شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في الهلال الأحمر درنة سالم النعاس لـ”أخبارليبيا24″ إن بلاغاً ورد من قبل العاملين بإحدى شركات المقاولات العاملة على خط المياه بمنطقة سيدي عزيز بشأن العثور على جثة.

وأضاف النعاس أن فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر توجه إلى مكان الجثة للتأكد من صحة البلاغ وإبلاغ الجهات المختصة بالخصوص.

وأوضح النعاس، أن الفريق انتقل رفقة أعضاء الغرفة الأمنية العليا درنة والنيابة العسكرية وجهاز الأمن الداخلي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على الجثة في ثلاجة مستشفى الهريش، لسحب العينة منها والتعرف على هوية صاحبها ودفنها بعد انتهاء الإجراءات.