وزير الاقتصاد: سنضع خطة عمل لتوفير السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا أمس الثلاثاء ضم وكيل الوزارة رجب خليل، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، للاطلاع على سير العمل بالوزارة ووضع آلية عمل مناسبة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها وسبل تذليلها، والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

وشدد الحويج خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها، وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن

وأضاف أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

كما أكد أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وزير الاقتصاد والتجارة أشار إلى ان الوزارة ستعمل مع كل الوزارات والقطاعات بالدولة، ويجب أن تؤدي دورها المناط بها في كافة المجالات، من خلال رؤية واضحة تنظم علاقتها بكل القطاعات وتحمل مسؤولياتها نحو الوطن والمواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية