وزيرة العدل تستلم مهام الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية

استلمت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة ابراهيم البوسيفي ، مهامها اليوم رسميا مهام وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.

وتحصلت الوزيرة، على الليسانس في القانون و انخرطت بالمعهد العالي للقضاء، ومن بعدها تعينت في النيابة العامة ثم تدرجت في الترقيات في جهاز النيابة العامة حتى أصبحت مدير نيابة.

كما تحصلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، على الماجستير في القانون من أكاديمية الدراسات العليا، وانتقلت إلى قضاء الحكم وعملت قاضيا في عدة دوائر حتى ترأست دائرة استئنافية بالمحكمة الابتدائية.

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