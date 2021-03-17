وفاة طيار قبل هبوط طائرة الخطوط الليبية القادمة من بنغازي إلى الإسكندرية

توفي الطيار أحمد محمد السنوسي، اليوم الأربعاء، أثناء هبوط الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية في مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال مصر والقادمة من مطار بنينا في مدينة بنغازي.

ونعى رئيس مجلس الإدار وموظفي شركة الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتة الشركة على «فيسبوك» زميلهم الطيار أحمد محمد السنوسي، مقدمين التعازي لعائلته.

كما قدت شركة البراق للنقل الجوي وشركة الجسر للمناولة وخدمات الطيران تعازيهم لعائلة الطيار أحمد محمد السنوسي، وشركة الخطوط الجوية الليبية.

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