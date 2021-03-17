وزراء التعليم التقني والفني والعالي يتسلمون مهامهم رسمياً

تسلّم وزراء التعليم التقني والفني ، والتّربية والتّعليم ، والتّعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم الأربعاء مهامهم رسمياً من وزير التّعليم بحكومة الوفاق “محمد عماري زايد”.

وشهِدت مراسم التّسليم والاستلام التي جرت بديوان الوزارة بالهاني، حُضُور رؤساء المصالح والهيئات والمراكز ورؤساء الأقسام و مديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة التعليم والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ، وفضلاً عن بعض وسائل الإعلام.

وفي كلمة له رحّب الوزير السابق “محمد عماري زايد” بالوزراء مُعرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة مقدماً شكره للعاملين لكافة العاملين بالوزارة والهيئة والحريصين على المصلحة العامة.

بدوره، أشاد وزير التّعليم التّقني والفنّي “يخلف سعيد السيفاو” بالدور الكبير والمجهوات التي بذلها وزير التعليم الدكتور “محمد عماري زايد” في ظل الظروف الاستثنائية.

و تعهّد وزير التّربية و التّعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” في كلمة له بدعم المعلم والطلبة لإنجاح سير العملية التعليمية كما أثنى على المجهودات التي قام بها “محمد عماري زايد” وحرصه الدائم على سير العمل بالوزارة

فيما قال وزير التّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “عمران محمد القيب” أثنى على الجُهود التي بذلتها الوزارة في المرحلة السابقة بالرّغم من التحدّيات والأزمات خلال الفترة الماضية.

وهنأ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المهندس “عادل جمعة عامر” الوزراء مثمناً لهم التوفيق في مهامهم مؤكداً على أهمية تكاثف الجُهود من أجل اجتياز جميع الأزمات.

يُشار إلى أن وزراء التّعليم التّقني والفنّي والتّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية أَدُّو أمس الأول الاثنين اليمين الدّستورية أمام رئيس و أعضاء مجلس النواب بطبرق.