الرملي: يجب التحقيق في شبهات الفساد وإهدار المال العام خلال رئاسة السراج

طالب الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية محمود الرملي، بفتح العديد من التحقيقات، من شبهات الفساد وإهدار المال العام التي جرت خلال فترة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج،على أن تتمتع التحقيقات بالشفافية.

وقال الرملي في تصريحات لصحيفة “الغد”المصرية، إن رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة اتخذ خطوتين تدلان على مساعي مواجهة المشكلات، الأولى إجراء موجّه إلى كافة الشركات والصناديق السيادية والاستثمارية بالحفاظ على رواتب الموظفين ولمنع التلاعب بالأرصدة كذلك، وأيضًا حل اللجنة المختصة بمكافحة كورونا في ظل عدم تحقيق أي انجاز يذكر في الحصول على اللقاحات.