وضع المركبات المتجولة دون مستندات رسمية ولوحات في الحجز القانوني

أعلنت مديرية أمن بنغــازي، اتخاذها جملة من الإجراءات القانونية الصارمة، تنفيذا لتعليمات القائد العام؛ وذلك بضبط أي مركبة تتجول دون مستندات رسمية، ودون لوحات، ووضعها بالحجز القانوني، والتشديد على إزالة معتم الزجاج، مع تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة، والانتشار الأمني والمروري المكثف على كامل الطرق الرئيسية.

كما أكدت إطلاق الحملات الأمنية والمرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بأنواعها، كعدم التقيد بالسرعة القانونية، واتخاذ الإجراء القانوني، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما سيتم رفع كل المركبات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في ازدحام مروري.

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