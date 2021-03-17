الزناتي يستلم مهامه وزيرا للصحة بحكومة الوحدة

شهدت مدينة البيضاء اليوم الأربعاء، مراسم التسليم والاستلام بين وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، ووزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، بحضور النائب عبدالهادى الصغير، ولجنة تسليم والاستلام ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية، وبعض من الأعيان والمشائخ من مدن مختلفة.

وقال أحد موظفي الوزارة محمد العلواني، أنه تم خلال المراسم تكريم وزير الصحة السابق بمنحه درع التميز وشهادة شكر، تقديرا لمجهوداته التي بذلها طيلة فترة عمله في الوزارة. وأشاد الزناتي بدور عقوب في الخدمات التي قدمها من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي مرت بها.

من جهته عبر الوزير السابق، عن شكره وامتنانه على توحيد الحكومة، متمنيا النجاح لكل العاملين بالصحة.

يجدر الإشارة أن وزارة الصحة هي أول وزارة تسلم رسمياً في الحكومة الليبية شرق البلاد.