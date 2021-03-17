مؤسسة النفط تعتزم تنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة في خليج السدرة

تعتزم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة في خليج السدرة وسط ليبيا «في حال اعتماد الميزانيات اللازمة»، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله الذي أكد توقيع اتفاق مع وزارة العمل بخضوض دعم المشريع الصغرى في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع أعيان وحكماء مدينة راس لانوف، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الانتصار في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العامة طرابلس والذي جرى خلاله مناقشة «إمكانية توفير بعض الاحتياجات والمتطلبات عبر برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط مع بعض الشركات النفطية التابعة لها» في المنطقة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صنع الله رحب خلال الاجتماع بوجود أعيان وحكماء راس لانوف في طرابلس، معربا «عن سعادته بعودة التواصل والزيارات بين الأخوة والاشقاء من الشرق والغرب والجنوب تحت مظلة واحدة تجمعهم أهداف حب الوطن».

أعيان وحكماء راس لانوف يطالبون مؤسسة النفط بمعالجة بعض المختنقات في المنطقة

وأضافت المؤسسة أن صنع الله استمع منهم إلى شروح وافية من المشايخ والأعيان عن المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة من تدنى مستوى الخدمات الطبية وتهالك البنى التحتية وعدم توفر مياه الشرب في بعض المناطق، والاهتمام بالمرافق التعليمية وغيرها من المتطلبات، مشيرة إلى أن أعيان وحكماء راس لانوف «طالبوا المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل على تذليل بعض هذه الصعوبات وفق المتاح وفي اطار برامج التنمية المستدامة».

لكن صنع الله قال للحضور خلال الاجتماع «إن قطاع النفط يعاني كغيره من القطاعات من شح الميزانيات»، مضيفا «أنه بالرغم من كل ذلك فإن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتفاءل خيراً في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي وعدت بدعم المؤسسة الوطنية للنفط في وقت قريب وتسييل الميزانيات اللازمة لها، لتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية التي ستدعم الاقتصاد الوطني وتنعشه».

واعتبر صنع الله أن ذلك «سيعود بالنفع على كل المناطق والمدن المتاخمة للحقول والموانئ النفطية»، مؤكدا عزم المؤسسة «على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير الحقول وبالتالي ستحقق فوائد اقتصادية للقطاع الخاص والمحلي على حدٍ سواء، في مناطق العمليات النفطية وخلق فرص عمل لأبناء تلك المناطق وإحداث التنمية المكانية».

خطة طموحة لمؤسسة النفط لإعادة تشغيل مصنعي البولي ايثلين والإيثلين في راس لانوف

وأشار صنع الله «إلى الخطة الطموحة للمؤسسة لإعادة تشغيل مصنعي البولي ايثلين والإيثلين بشركة راس لانوف في الفترة القادمة»، متوقعا أن «يكون له الأثر الكبير في تنمية المنطقة وخلق فرص عمل للقطاع الخاص»، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال صنع الله «إن إدارة التنمية المستدامة ستسعى لتنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة في خليج السدرة..في حال اعتماد الميزانيات اللازمة»، مشيرا إلى أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة «وقعت اتفاقاً مع وزارة العمل بخصوص دعم المشاريع الصغرى بالمنطقة».

من جهتهم ثمن أعيان وحكماء مدينة راس لانوف في ختام الاجتماع، دور المؤسسة الوطنية للنفط في دعم كل المناطق والمدن في الفترة السابقة، وإحداث التنمية وتقديم الخدمات المختلفة في بعض المدن والمناطق، آملين استمرار هذا الدور لما له الأثر الكبير في استقرار وتنمية البلد.

وشارك في الاجتماع من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس الإدارة العماري محمد العماري ورئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، وعضو مجلس إدارة الشركة، محمد عوض، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبدالدائم.

وحضر الاجتماع من وفد حكماء وأعيان راس لانوف كل من مدير مكتب الشؤون المحلية راس لانوف، غيث مصطفى بو حوة، ومدير مكتب العمل بخليج السدرة، صالح محمد العصران، ورئيس مجلس كماء راس لانوف، أحمد علي محمد، وعضوي مجلس الحكماء محمد عيسى وعبدالسلام أبو لاهية.



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