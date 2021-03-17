وزيرة العدل تعلن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين داخل السجون غير الخاضعة للدولة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمت للدولة بصلة.

وقالت الوزيرة، في تصريح للمكتب الإعلامي للحكومة، إن اللجنة ستشكل في غضون أقل من 15 يومًا.

وحثت كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية، بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت الوزيرة، أنها لن تدخر جهدًا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومسألة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن.

وقالت إنها في هذه الفترة بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها.