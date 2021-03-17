اللجنة الطبية بالجبل الأخضر تصدر توصياتها بشأن الوضع الوبائي

أصدرت اللجنة الطبية التنفيذية الجبل الأخضر، بيانا يقضي بإغلاق صالات المناسبات، والمقاهي، والصالات الرياضية، والأسواق الشعبية، وساحات أسواق السيارات، بالإضافة إلى اقتصار تعبئة الوقود على المشغلين بالمحطات تفاديا لانتقال الإصابة بكورونا.

وطالبت اللجنة في بيانها الموجه إلى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، وروساء المجالس التسييرية، ومديري الرقابة الإدارية والأمن ببلديات الجبل الأخضر، طالبت بتخفيض معدل العمل بالمصالح الحكومية إلى عشرين في المئة من المعدل الفعلي، إلى جانب إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وغيرها من التعليمات.

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