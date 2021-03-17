أوفتشا: زيارة سعيّد إلى طرابلس “مشجعة” لليبيا وتونس

وصف السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، زيارة الرئيس التونسي والتي تعدّ الأولى إلى ليبيا، بعد وصوله إلى طرابلس، بالأخبار المشجعة.

وأوضح أوفتشا، عبر تغريدة على تويتر، “أخبار مشجعة لرؤية هذا الترحيب المبكر بالرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد المنفي في طرابلس”.

وأشار السفير الألماني لدى ليبيا، إلى الملف الاقتصادي بين البلدين ليبيا وتونس، ” تخيل حجم التوسع في التعاون الليبي التونسي في مجال التجارة والتدريب والسياحة، وستكون ألمانيا مستعدة لدعم مبادرات بين الأطراف الثلاثة”.

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