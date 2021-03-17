الزناتي: سنقدم خدمات صحية تليق بتطلعات المواطن

فور استلامه ناقش وزير الصحة، علي الزناتي، بعض الأمور العالقة بديوان الوزارة والمتعثرة والعاجلة، ومن أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة، واعتماد الملاك الوظيفي، إضافة إلى خطة عمل الإدارات للعام الجاري.

جاء ذلك في أولى اجتماعات الزناتي بديوان وزارة الصحة، بحضور لفيف من المسؤولين.

وأكد وزير الصحة ضرورة التعاون بين جميع الإدارات، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن هدف الوزارة الأسمى هو تقديم خدمات صحية تليق بتطلعات المواطن الليبي.

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