تقرير خبراء الأمم المتحدة: نائب عام طرابلس تلقى شكاوى بتسلم أعضاءً بالحوار السياسي رشاوى

تضمن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والمنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، الإشارة إلى تسريبات الصحف العالمية التي زعمت إطلاعها على تقرير لجنة الخبراء الأممين، والخاص بتلقي أعضاءً في لجنة الحوار السياسي الليبي رشاوى لاختيار قائمة بعينها في المحادثات الأخيرة بجنيف.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه “الساعة 24” إلى تهم الرشاوى التي حامت حول المرشحين للسلطة الجديدة سواء في تونس أو جنيف، في تقريرها النهائي الصادر مساء الثلاثاء، والتي قالت فيه إن أعضاء بلجنة الحوار السياسي تلقوا رشاوى.

وأفاد التقرير، الصادر والمكون من 555 صفحة، بأن اللجنة لها تلقي ما لا يقل عن 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى عرضت عليهم خلال الجولة الأولى التي عقدت في أوائل شهر نوفمبر الماضي، من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.

وتابع تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والمنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن: “كان المشاركون المعنيون بهذه المحاولات حاسمين في رفضهم الرشاوى”، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بشأن تلك المسألة، دون الكشف عن تفاصيل وقائع الرشاوى، واكتفى فقط بإرفاقها في ملحق سري إلى أعضاء مجلس الأمن.