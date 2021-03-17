الدبيبة وسعيّد يتفقان على تعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات

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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، بقصر الضيافة بالعاصمة طرابلس.

وأجرى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، زيارة إلى العاصمة طرابلس، هي الأولى من نوعها لرئيس تونسي منذ 2012.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والصحة والنقل والتعليم وتنسيق المواقف بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مكتب الإعلام بحكومة الوحدة، إن الجانبان اتفقا على عقد اجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة خلال شهر مارس الجاري، وتنشيط الغرف التجارية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع أخرى جديدة بما يستجيب للمرحلة الراهنة.

وأضاف، أن الجانبان أعربا عن حرصهما على تيسير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين عبر تسهيل الإجراءات عند العبور، كما أنهما أكدا على ضرورة إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة بما يخدم مصلحة الشعوب المغاربية الشقيقة.