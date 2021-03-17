عدد أطفال ونساء داعش التونسيين العائدين من ليبيا في مارس 2021

بلغ عدد أبناء ونساء تنظيم “داعش” الإرهابي التونسيين العائدين من ليبيا 6 نساء و10 أطفال, وفق ما كشفه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء.

ووصل أول أمس الإثنين إلى معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا ثاني دفعة من أبناء ونساء “داعش” التونسيين بليبيا, وتتكون من 3 نساء و5 أطفال, وسبقتها دفعة أولى مماثلة من حيث العدد تم تسلمها من السلطات التونسية خلال الأسبوع الماضي, وبالتالي بلغ العدد الجملي لأبناء ونساء الإرهابيين التونسيين العائدين من ليبيا 16 عنصرا, 10 أطفال و6 نساء.

كما كشف عبد الكبير أن عمليات ترحيل أطفال ونساء “داعش” التونسيين من ليبيا ستتواصل في دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال العدد المقدر ب 14 إمراة.

يشار إلى أن هذه العملية تتنزل في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين السلطات التونسية والليبية منذ فترة على تطبيق اتفاقية سنة 1971 الممضاة بين البلدين, والتي تنص على تبادل المجرمين والسجناء والتقارير الأمنية والاستخباراتية.

كما يوجد أكثر من 150 طفلا وأكثر من 60 امرأة من أطفال ونساء تنظيم “داعش” من التونسيين على الحدود السورية التركية, وعلى الحدود السورية العراقية, وفق المصدر ذاته