منطقة سرت وجوارها تعاني أزمة وقود

تعاني منطقة سرت من نقص حاد في البنزين بمحطاتها المنتشرة من وادى جارف والقبيبة غربا وحتى أبوهادى جنوبا وحتى هرواة شرقا، والتي يوجد بها أكثر من عشرين محطة وقود تتبع شركات الراحلة، وليبيا نفط، والشرارة، وخدمات الطرق السريعة.

وأكد مواطنون من المنطقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، عدم توفر البنزين في المنطقة من سرت حتى منطقة السدرة شرقا، وجنوبا حتى هون ما أربك حركة المواطنيين مع تأخر منح مرتبات الموظفيين بالدولة للشهر الثالث على التوالي وعدم وجود السيولة النقدية بمصارف سرت البالغ عددها 8 مصارف مختلفة.

وقال المواطنين إنهم يضطرون إلى شراء غالون الوقود من السوق السوداء التي وصل فيها سعر غالون الوقود سعة 20 لتر إلى 35 دينارا وسعر أسطوانة غاز الطهى إلى 45 دينارا، مشيرين إلى أن المنطقة تعاني أيضا من نقص الاحتياجات اليومية إلى جانب نقص الوقود كالأدوية وتدنى خدمات الاتصالات ومستلزمات قسم العزل ومشغلات مختبر تحليل فيروس كورونا.

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