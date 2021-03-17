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صحيفة إيطالية: رئيس وزراء اليونان يقبل دعوة الدبيبة لزيارة ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت صحيفة ” غريك سيتي تايمز ” الإيطالية، إن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن قبول دعوة نظيره بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لزيارة ليبيا قريبًا.

وأرفقت الصحيفة في تقرير لها، تهنئة ميتسوتاكيس، الدبيبة على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا دعمه لإجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن اليونان تتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.

وأعربت اليونان بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى ليبيا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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