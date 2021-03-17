بلدية بني وليد تبحث مع منظمات مدنية معالجة قضايا النازحين والمهاجرين

عقد أعضاء المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان البلدية اجتماعا مع عدد من منظمات المجتمع المدني بالبلدية لبحث التعاون لمعالجة القضايا التي تهم النازحين والمهاجرين المتواجدين داخل المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء تناول الأثار الناتجة من تدفق المهاجرين إلى مدينة بني وليد ومعرفة مشاكلهم ورفع المعاناة التي يعانيها البعض منهم وتذليل بعض الصعاب التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني حول هذا الملف.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي أبوبكر حامد وشرف الدين كنشيل ومبروكة ضو وعدد من الأكاديميين ورئيس البيت الآمن المهتم بإيواء المهجرين وممتلي عن منظمات المجتمع المدني في بني وليد.

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