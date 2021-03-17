رئيس مجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في طرابلس

طرابلس 17 مارس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء، رئيس التونسي قيس سعيد في أول زيارة رسمية لرئيس تونسي منذ سنوات.

هذا وكان في استقبال الرئيس التونسي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في المقابل عن الجانب التونسي حضر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي التونسي.

وناقش المنفي وسعيد علاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين ليبيا وتونس، وعلى إن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط، كما تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا.

وجرى النقاش حول الاستحقاقات المقبلة للبلدين، بما فيهم الليبيين القاصدين تونس والتونسيين القاصدين لليبيا، وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية هي أبرز محاور المحادثات، حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري، ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين، وتسيير الإجراءات المالية بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون الأمني، وفي مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يخدم الشعبين الشقيقين. (وال- طرابلس) ر ت

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