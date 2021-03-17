رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد

طرابلس 17 مارس 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس تونسي منذ سنوات.

هذا وناقش رئيس الحكومة مع الرئيس التونسي، العلاقات بين البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي والتواصل المستمر، لتعزيز أواصر علاقات الأخوة والتعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. (وال- طرابلس) ر ت

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