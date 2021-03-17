إغلاق مقاصف مدرسية في طبرق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

أغلقت لجنة المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة بجهاز الحرس البلدي خمسة مقاصف مدرسية في طبرق لمخالفتها تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا .

وقال، ملازم أول المبروك محمد، بجهاز الحرس البلدي في طبرق ومسؤول لجنة المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، إن إغلاق المقاصف جاء بناء على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتعليمات رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير فرع جهاز الحرس البلدي .

وأضاف، أن اللجنة قامت بزيارة ثماني مدارس حتى الآن من بين 48 مدرسة، لافتًا إلى أن مدراء المدارس تعهدوا خطيًا بعدم فتح المقاصف والتزامهم بالضوابط الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المدارس وداخل الفصول.

وأكد المسؤول بجهاز الحرس البلدي، على إجراء حملة على المدارس الخاصة بخصوص الإجراءات الإدارية والقانونية والتفتيش على إذن المزاولة.