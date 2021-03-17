الحويج: سنضع خطة عمل لتوفير السلع والسيطرة على الأسعار بحلول رمضان

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها، وسبل تذليلها، وذلك خلال اجتماعه بمديري المكاتب والإدارات بديوان الوزارة.

وأكد الحويج أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفير السلع بالسوق المحلي، والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص، لافتا إلى أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية، ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا