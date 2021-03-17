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عبد الرحمان: وزارة العدل تشكل لجنة لبحث ملف المعتقلين في سجون غير شرعية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمان إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية في غضون 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجونها.

وحثت عبد الرحمان في تصريــح للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، كل الجهات غير المعترف بها من الدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير  وجه حق ودون وجود أي تهم  أو أوامر قبض في حقهم.

وأكدت “الوزيرة أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومسألة  مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص وهي بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اتمنى دراسة الملفات التى عرضها محمد امحيسن وهو من مصراته ومناصر لحقوق الانسان والتى عرض جزء منها على شاشات الفضائيات شئ يندى له الجبين ويجعل الولدان شيبا خاصة سجون غنيوة وعار على اى دولة ان تكون هناك سجون خارج سيطرة الدولة والاشراف القضائى ويجب ان تكون العدالة للجميع فقاضيان فى النار وقاضى فى الجنة ليس من حيث العدد ولكن من حيث نوعية عمله فى الجنة ان كان مع الحق والعمل به والنار اذا كان يعلم الحق ويظلم

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  • عَنْ بُرَيْدَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

    1398- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

    1399- وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

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