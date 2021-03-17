الشروع في إنشاء محطة كهرباء طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24-خاص

شرعت شركة ميتكا اليونانية في إنشاء محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات.

وقال، عبدالباسط عوض العوامي، مدير مشروع موقع طبرق لمحطة طبرق الغازية، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء ، إن الشركة بدأت في إنشاء سور والطرق الخاصة بالمحطة ونقل محطة 10 ونصف الخاصة بتغذية شركة الخليج إلى داخل الشركة .

وأضاف، أن الشركة اليونانية شرعت في إنشاء برجين جديدين داخل شركة الخليج وهي عابرة لتحوير دوائر السلوم.

وأوضح العوامي، أن المشروع يتكون من أربع دوائر وكل دائرة تنتج 185 ميغا وات، لافتًا إلى أن تركيب الوحدة الأولى يستغرق مدة 16 شهر من بداية وصول الوحدة .

وتحتاج مدينة طبرق إلى نحو 130 ميغا وات والوحدات القديمة بمحطة طبرق وعددها 5 وحدات إحداها تحت الصيانة وستدخل بقية الوحدات للصيانة .