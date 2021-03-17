فرانس برس: الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمته العسكرية لعامين لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا

ذكر موقع “فرانس برس” أن الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمته العسكرية في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، التي تحمل اسم إيريني لمدة عامين.

وقال مسؤول أوروبي بحسب الصحيفة، إن المفوضية ستتبنى قرارًا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها (إيريني) عامين إضافيين حتى مارس 2023.

وفى وقتت ساق،قالت وكالة الأنباء الإيطالية “أكي”، إن مصادر أوروبية ترحب نحو تمديد عملية إيريني حتى العام 2023، وهي العملية التي تم إنشاؤها العام 2020 وتضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية، مشيرة إلى أن طواقم عملية إيريني تعني بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، وهي مهمة توقفت بسبب قرار السلطات الليبية.

وبحسب المصادر الأوروبية، فإن عدم انخراط أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أي انتهاكات للقرارات الأممية، مشددة على أن عملية إيريني تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل للأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها، كما أن العملية تواجه صعوبات «في إطار أجواء سياسية وأمنية دولية متشابكة، خاصة لجهة إصرار تركيا على تعطيل أي إمكانية للتعاون بين إيريني وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك الانتهاكات المتكررة للقرار الأممي من قبل مختلف الأطراف المنخرطة بالنزاع.