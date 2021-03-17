الرئاسة التونسية تقدّم أهم محاور مباحثات سعيّد في ليبيا

قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن زيارة الرئيس قيس سعيّد والوفد المرافق له إلى ليبيا ولقاء مسؤولين ليبيين، تأتي في إطار علاقات الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين.

وأضافت الرئاسة في بيان لها بعد عودة سعيّد، أن الزيارة التي تعتبر الأولى لرئيس دولة إلى ليبيا منذ سنة 2012 هي “في إطار حرص سيادة رئيس الجمهورية التونسية على أن يكون في مقدمة المهنئين للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية على نيل ثقة مجلس النواب الليبي واستلام مهامهما رسمياً وذلك في لحظات تاريخية جسدت مبدأ الانتقال السلمي للسلطة”.

وأشارت إلى الاستحقاقات المقبلة لكلا البلدين وخاصة على المستوى التنموي والاقتصادي مثلت “أبرز محاور المباحثات حيث تم الاتفاق على أهمية التسريع بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتعزيز آليات وأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث من المزمع عقد الاجتماع القادم للجنة في العاصمة الليبية طرابلس”.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات العبور والتنقل للمواطنين وانسياب السلع والبضائع وتشجيع الاستثمار وتكثيف نسق التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تذليل الصعوبات في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية استئناف شركات الطيران التونسية لرحلاتها في اتجاه ليبيا.

كما تناولت المباحثات مسألة اختفاء الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، حيث تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفائهما بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.