وزير الاقتصاد محمد الحويج يجتمع مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية

طرابلس 17 مارس (وال)- عقد السيد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الضيافة بطرابلس، مناقشة العديد من الملفات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسُبل تفعيلها لما يخدم المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال انسياب السلع والمنتجات الغذائية، وتسهيل عمل المصارف في كلا البلدين؛ لما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال