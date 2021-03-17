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وزير الاقتصاد محمد الحويج يجتمع مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 مارس (وال)- عقد السيد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الضيافة بطرابلس، مناقشة العديد من الملفات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسُبل تفعيلها لما يخدم المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال انسياب السلع والمنتجات الغذائية، وتسهيل عمل المصارف في كلا البلدين؛ لما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. (وال- طرابلس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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