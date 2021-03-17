العامة للكهرباء تعلن انقطاع الخدمة في الكريمية بعد سرقة خطوط بمسافة 1550 متر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من منطقة الكريمية، بسبب سرقة خطوط إمداد بمسافة 1550 مترا.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي لها، إن عمليات السرقة طالت خط 11 مربع الفاندي بلاستيك مسافة 750 مترا التابع لدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة خط 11 القمامة من فرعية الدواجن مسافة 800 مترا التابع لدائرة الكريمية أيضاً .

وكانت شركة الكهرباء قد اشتكت في أوقات سابقة من تفشي عمليات السرقة بمناطق مختلفة، وانقطاع الكهرباء بسببها، داعية السلطات المسؤولة إلى ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين، وتأمين شبكة الكهرباء.