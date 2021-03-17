رئاسة الأركان البحرية ترفع الحظر المفروض عن السفن التجارية التركية

أخبار ليبيا24

رفعت رئاسة أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة الليبية الحظر المفروض على السفن التجارية التي ترفع العلم التركي.

وفي خطاب موجه إلى إدارة الموانئ والنقل البحري في بنغازي، قالت رئاسة الأركان البحرية إنه “لا مانع لدينا من دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ التابعة لكم وفق الإجراءات والتشريعات القانونية المتبعة بهذا الشأن”.

ووجهت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة الثلاثاء رسالة إلى مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ وغرفة الملاحة الليبية تعلمهم فيها برفع الحظر.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، على تعليمات رئيس أركان القوات البحرية برفع الحظر عن السفن التي ترفع العلم التركي.

وفي يونيو 2019، أصدرت القوات المسلحة أمرا باستهداف السفن التركية داخل المياه الإقليمية، واعتبر الشركات والمقرّات التركية أهدافا مشروعة، وذلك في خطوة لردع أنقرة عن إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى غرب البلاد.