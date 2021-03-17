مؤسسات المجتمع المدني تساند الأطقم الطبية لبلدية الجفرة

ناشدت مؤسسات المجتمع المدني بمدينتي ودان وهون الجهات المعنية داخل بلدية الجفرة وخارجها بتقديم أقصى إمكانيات الدعم والمساندة لقسم الفلترة بمستشفى العافية بهون ومركز العزل بمستشفى ودان العام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مندوبو عددا من المؤسسات مع مديري مركز العزل السريري الدكتور مسعود الغرياني و مستشفي العافية الدكتور فؤاد العربي ورئيس قسم الفلترة الدكتور عبدالسلام عقيل.

وأوضح مدراء المرافق الطبية المذكورة العوائق والاحتياجات اللازمة ومن بينها نقص العناصر الطبية بمركز العزل وقسم الفلترة كذلك نقص المشغلات وبعض المعدات الطبية .

من جهة أخرى أطلقت مفوضية الجفرة للكشافة حملة تبرعات عامة لتقديم المساعدة الممكنة لكافة المرافق الصحية المهتمة بمجابهة وباء كورونا.

واستجابة لهذا النداء عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة اعلنوا عن استعدادهم للمساعدة وانضمامهم إلى فرق مركز العزل السريري.