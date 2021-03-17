وزيرا السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان مهامهما

استلم وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، مهام عملهما رسميا، والتي جرت بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للسياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لمراسم التسليم والاستلام من المسؤولين السابقين إلى الوزيرين الجديدين.

واستلم الوزير عبدالسلام اللاهي تكي مهام عمله من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك بمقر الهيئة في طرابلس والتي تحولت إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية ، بحضور عدد من الضيوف، ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وعبر رئيس الهيئة العامة للسياحة السابق خيضر بشير مالك في كلمة بالمناسبة عن كامل أمنياته للوزير بالتوفيق في أداء مهامه، متمنيًا له النجاح في إدارة ملف قطاع السياحة الواعد، مشيرا إلى أن حفل التسليم والاستلام جاء «وسط حضور من مختلف المدن والمناطق يجسد روح الأصالة الليبية، والتسامح الذي يجمع الوطن، ويحقق تطلعات أبناءه في الاستقرار والإزدهار».

كما شدد مالك على أهمية مضاعفة الجهد، والتكاتف والتعاون بين الموظفين والإدارة الجديدة للوزارة، معربًا عن كامل التقدير والاحترام إلى جميع المديرين والموظفين العاملين بالهيئة.

من جانبه أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبدالسلام عبدالله على رفع شعار «السياحة أداة للسلام والتنمية والإزدهار، ومنصة للحوار وتعزيز التقارب بين أبناء الأمة الليبية»، منوهًا إلى ضرورة التوجه نحو البناء ومقابلة التحديات عبر تكاتف الجهود والتعاون بين الجميع.

وفي ختام الحفل منح موظفي الهيئة رئيسها السابق والمدير العام محمود سعيد درع شكر وتقدير، نظير مجهوداتهم طيلة فترة تقلدهما مناصبهما، عرفًا بأعمالهم ومساندتهم للموظفين خلال السنوات الماضية.

كما شهد مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس مراسم التسليم والاستلام بين المفوضة بالوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة فاضي الشافعي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني.

وحضر مراسم التسليم والاستلام رؤساء لجنة الإدارة والمدراء العامون للجهات التابعة للوزارة ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة وعدد من رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات وعدد من موظفي الوزارة ومركز الدراسات الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مراسم الاستلام والتسليم جرت «في جو ساده الاحترام والتقدير في مشهد حضاري يرسخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة في ليبيا»، مشيرا إلى أن المراسم جرت بعد النشيد وتلاوة آيات من القران الكريم وإلقاء الكلمات المعبرة عن الشكر والتقدير للمفوضة بالوزارة السابقة.

وسلم وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني شهادات الشكر والتقدير للجهات التابعة والفروع وموظقي ديوان الوزارة على جهودهم وتفانيهم في العمل طيلة الفترة الماضية، فيما قدم مسؤولي الوزارة باقة ورد للوزيرة متمنيين لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.

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