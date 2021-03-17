السيسي وميتسوتاكيس يبحثان مستجدات الملف الليبي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقّى اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وبحث السيسي وميتسوتاكيس، عددا من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، ومواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس المصري، اعتزاز بلاده بالتعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

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