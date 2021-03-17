سفير ألمانيا يصف زيارة الرئيس التونسي لليبيا بالمشجعة

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اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الأربعاء، أن زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى ليبيا، ولقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بأنه خبر مشجع، لافتًا إلى أن بلاده مستعدة لدعم مبادرات بين الأطراف الثلاث، خاصة في مجال التجارة والتدريب والسياحة.

وقال أوفتشا، في تغريدة على تويتر، “أخبار مشجعة لرؤية هذا الترحيب المبكر بالرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد المنفي في طرابلس”.

وأضاف، “تخيل حجم التوسع في التعاون الليبي التونسي في مجال التجارة والتدريب والسياحة، وستكون ألمانيا مستعدة لدعم مبادرات بين الأطراف الثلاثة”.

وأجرى الرئيس التونسي اليوم زيارة إلى العاصمة طرابلس وذلك بعد يومين من ممارسة السلطة الجديدة في ليبيا لمهامها بشكل رسمي. والتقى قيس سعيّد والوفد المرافق له بكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

واتفق الجانبان الليبي والتونسي على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتسيير حركة السفر ونقل البضائع بينهما.