وزير السياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية يتسلم مهامه رسميًا

طرابلس 17 مارس 2021 ( وال )- تسلم عبد السلام عبد الله اللهي اليوم الأربعاء، رسميًا مهامه وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وقد حضر احتفالية تسليم والاستلام؛ بين رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق ووزير السياحة الجديد في حكومة الوحدة الوطنية، عدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وعبّر رئيس الهيئة عن كامل أمنياته للوزير بالتوفيق في أداء مهامه، في إدارة ملف قطاع السياحة الواعد.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام عبد الله اللهي، على رفع شعار السياحة أداة للسلام والتنمية والازدهار، ومنصة للحوار وتعزيز التقارب بين أبناء الوطن.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم رئيس الهيئة والمدير العام بمنحهم درع شكر وتقدير، نظير المجهودات التي بذلوها خدمة للسياحة. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال