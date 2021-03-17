مخالفا الدبيبة.. “الحداد” يعيّن آمر الطيران المسير التركي في طرابلس رئيسا للأركان الجوية

أصدر محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها قرارا بتعيين إمحمد قوجيل، آمر الطيران الحربي والمسير التركي في طرابلس، بـمنصب رئيس الأركان الجوية.

وأقدم الحداد على هذه الخطوة رغم أن اللجنة العسكرية “5+5”

حظرت تعيين أي شخص إلى أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية، كما يأتي مخالفا لقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأصدر الدبيبة قرارا بإبطال عشرات قرارات التعيين وغيرها، تم توقيعها في بعض الوزارات في حكومة الوفاق والحكومة الليبية خلال الأيام الماضية، بتاريخ رجعي.

وقال الدبيبة في قراره رقم 3، الذي طالعته “الساعة 24″، إن عددا من الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة قاموا بإجراءات تخالف صلاحياتهم التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن كل الإجراءات المتخذة والتي تخالف المهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة وبدون أي أثر قانوني.