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مخالفا الدبيبة.. “الحداد” يعيّن آمر الطيران المسير التركي في طرابلس رئيسا للأركان الجوية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها قرارا بتعيين إمحمد قوجيل، آمر الطيران الحربي والمسير التركي في طرابلس، بـمنصب رئيس الأركان الجوية.

وأقدم الحداد على هذه الخطوة رغم أن اللجنة العسكرية “5+5”
حظرت تعيين أي شخص إلى أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية، كما يأتي مخالفا لقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأصدر الدبيبة قرارا بإبطال عشرات قرارات التعيين وغيرها، تم توقيعها في بعض الوزارات في حكومة الوفاق والحكومة الليبية خلال الأيام الماضية، بتاريخ رجعي.

وقال الدبيبة في قراره رقم 3، الذي طالعته “الساعة 24″، إن عددا من الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة قاموا بإجراءات تخالف صلاحياتهم التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن كل الإجراءات المتخذة والتي تخالف المهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة وبدون أي أثر قانوني.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هي العملية بسيطة وواضحة ـ لو الجيش الليبي يدخل بقواته وضباطه لمصراتة ـ ويسلموا أسلحتهم ـ حيكون هناك سلام وتوافق بين الشرق والغرب والجنوب لأن الجنوب الليبي مهم لخلق التوازن الأداري والعسكري والأمني في ليبيا في بعض الاختلافات في المتطلبات والخدمات من منطقة لأخرى ـ وسد الثغرات ىالحدودية والبحرية ـ الأن تتم عمليات صيد غير قانوني في سواحل ليبيا من السفن الأجنبية ـ وخاصة في محاولة تشبيه المدافعين عن أرضهم وقراهم ومدنهم وسواحلهم بالارهابيين ـ وهذا خطأ فادح ـ لأن الارهابيين هم فقط يحاولون زعزعة الأمن وخلق التفرقة بين ابناء الشعب الواحد ومعظمهم ليسوا ليبيين ـ لا يهمهم ما يحصل من تخريب بعد جهود إصلاحاات حكومة الوفاق الوطني الليبي .

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